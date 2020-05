manifestazione titolari scuole guida

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Circa 300 persone hanno manifestato in piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti alla sede della Prefettura. A manifestare i titolari di scuole guida riuniti nell'associazione di categoria Confarca. I manifestanti hanno ribadito la loro contrarietà allo svolgimento degli esami teorici per la patente nella sede della Motorizzazione civile di via Argine, a Napoli est. Dalla Prefettura, una delegazione dei manifestanti si è spostata verso Santa Lucia dove, nel palazzo della Regione, sono stati ricevuti dall'assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello. "E' stato un incontro costruttivo e soddisfacente - ha commentato Pino Russo, coordinatore regionale Confarca Campania - L'assessore ha condiviso la nostra preoccupazione relativa al rischio contagio e si farà portavoce delle nostre richieste anche con il governatore".