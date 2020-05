Jabil conferma licenziamenti

(ANSA) - CASERTA, 26 MAG - È saltato in nottata quando sembrava tutto definito con il ritiro dei 190 licenziamenti, il tavolo sulla Jabil tenuto in videoconferenza con il Ministro del Lavoro Catalfo e il sottosegretario Mise Todde, l'azienda e i sindacati. Iniziata alle 16 di ieri, dopo il nulla di fatto di domenica, la riunione si è protratta fin oltre la mezzanotte, con una sospensione nel tardo pomeriggio per permettere ai rappresentanti Jabil di consultarsi sulla fattibilità di alcune soluzioni, come la richiesta di altre cinque settimane di cassa integrazione e il contestuale ritiro dei licenziamenti. La doccia fredda è arrivata poco prima di mezzanotte. "Alle 23 - spiega Antonio Accurso, Segretario Generale Uilm Campania - si era quasi siglato l'accordo per ritirare i licenziamenti, ma l'azienda alle 23.50, con un colpo a sorpresa, ha dichiarato di non voler proseguire su questa strada". Il tavolo potrebbe riprendere questa mattina per un ultimo tentativo di scongiurare i licenziamenti.(ANSA).