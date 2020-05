Da Scampia i classici in napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Classici della poesia italiana - da Jacopo da Lentini a Dante, da Petrarca a Giambattista Marino, a Foscolo - tradotti in napoletano ed in calabrese in un e-book gratuito. E' l' iniziativa editoriale di docenti ed alunni dell'Istituto di istruzione superiore "Melissa Bassi" del quartiere Scampia,a Napoli, realizzata con la didattica distanza. Ogni traduzione è accompagnata da un file audio con lettura degli studenti, alcuni dei quali sono di origine calabrese. Il progetto ("Tradurre è un po' produrre") ha l'obiettivo - spiegano la prof.ssa Marta Compagnone e il preside Domenico Mazzella di Bosco - "di far comprendere ai ragazzi il valore della propria cultura e delle proprie radici". L' e-book https://www.epubeditor.it/ebook2/182907.html) è stato realizzato dagli alunni della III A e IV C con la consulenza dei docenti Carmela Lallo, Gennaro De Crescenzo, Vincenzo Della Ragione e Michele Carilli. Per ogni opera l' e-book riporta il testo originale con la traduzione in napoletano e calabrese.