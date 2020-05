Covid, in Campania ancora zero decessi

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Resta pari a zero per il secondo giorno consecutivo il numero dei decessi in Campania mentre ci sono 41 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania ad oggi il totale del positivi è pari a 4.767 su un totale di tamponi esaminati pari a 179.845.

La quota dei decessi resta ferma a 405, quella dei guariti sale a 3.178 (ieri erano 3137). Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.595 (di cui 984 Napoli Città e 1.611 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 681; Provincia di Avellino: 543; Provincia di Caserta: 454; Provincia di Benevento: 204; Altri in fase di verifica Asl: 290.(ANSA).