Anziani potentini truffati per migliaia di euro, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - Accusato di estorsione e di diverse truffe ai danni di anziani residenti a Potenza, un uomo di Napoli - con precedenti penali - è stato arrestato dalla Polizia nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. L'uomo è riuscito "a farsi consegnare varie somme di denaro, in alcuni casi - è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Potenza - anche per importi di migliaia di euro". (ANSA).