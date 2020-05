Napoli:sindaco,sì a ampliamento aperture

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Un'ordinanza che prevede l'ampliamento dell'apertura di tutte le attività economiche a Napoli sarà adottata entro venerdì prossimo dal sindaco, Luigi de Magistris. Il provvedimento dovrebbe scattare dal primo giugno e avere una durata fino al primo ottobre. "Occorre procedere verso nuove aperture - afferma il sindaco - e concedere più spazi pubblici per fare in modo che la gente possa distribuirsi meglio sulla città. Non servono provvedimenti come la chiusura del Bosco di Capodimonte che va quanto prima riaperto".

L'Amministrazione comunale, si apprende, punta alla concessione gratuita di occupazione di suolo pubblico. E ciò non solo per le attività legate alla ristorazione o alla somministrazione di bevande ma anche alle altre attività economiche che possono svolgere una parte delle loro attività all'esterno.