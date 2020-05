Truffa ad anziani: generale La Gala, reato odioso

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - "La truffa agli anziani è un reato odioso, perpetrato nei confronti di persone meritevoli della nostra attenzione e del nostro affetto". Così, il generale Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, commenta l'arresto di un truffatore di 26 anni che raggirando una donna di 80 anni, le ha sottratto oltre 4mila euro spacciandosi prima per il nipote poi per un corriere.

Gli anziani, dice ancora La Gala, "hanno sacrificato la propria vita per gli affetti: non è giusto che vengano raggirate in modo subdolo da questi delinquenti. Ecco perché uno dei nostri obbiettivi principali è la tutela delle fasce deboli, con particolare riferimento agli anziani".(ANSA).