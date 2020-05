Centri sociali in piazza, tafferugli

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Tafferugli tra forze dell'Ordine e manifestanti di Centri sociali e disoccupati sono avvenuti poco prima delle 16.30 a Napoli, durante una manifestazione indetta dal Centro sociale "Iskra", dal "Movimento Disoccupati 7 Novembre" e dal "SI-Cobas". Dopo un presidio in piazza Dante i manifestanti, alcune centinaia, si sono mossi in corteo, che non era autorizzato, fronteggiati da Polizia e Carabinieri in assetto anti-sommossa. All'altezza di piazza Spirito Santo hanno svoltato per i Quartieri Spagnoli tentando di raggiungere via Toledo. Qui, all'incrocio con via Diaz, c'è stato il contatto con le forze dell'Ordine. Poi, i manifestanti si sono ricompattati con l' intenzione di raggiungere il Comune. "La crisi è vostra. Non la pagheremo", è lo slogan della manifestazione, riportato sullo striscione che apre il corteo.