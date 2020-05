A Napoli 'festa' in piazza, proteste

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Ragazzi che fanno festa in piazza San Domenico, nel centro di Napoli, nel primo venerdì post lockdown. Bar e locali chiusi, ma la movida è tornata per strada. Lo fa sapere il Comitato per la vivibilità cittadina e la quiete pubblica che ha diffuso un video su Facebook, girato da un palazzo che affaccia sulla piazza, in cui si vedono ragazzi che brindano. "Una festa di laurea" commenta Gennaro Esposito, esponente del Comitato. Un ritorno alla 'normalità' notturna che torna a disturbare molti residenti, non solo per la quiete perduta, ma ora "anche per il rischio del contagio".

Il Comitato ha documentato altre scene di giovani per strada, spesso senza mascherina e in molte parti della città, dal centro storico ai quartieri Vomero e Bagnoli. Ha quindi inviato un esposto alle forze dell'ordine e alle istituzioni per segnalare le zone degli assembramenti.