Napoli: Politano, obiettivo è vincere la Coppa Italia

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "E' importante sapere presto se si ripartirà, noi ci stiamo allenando da dieci giorni, aspettiamo solo l'annuncio ufficiale". Lo ha detto Matteo Politano. L'esterno azzurro ha sottolineato che gli manca il campo: "Non è stato facile - afferma - soprattutto all'inizio quando il pericolo era tanto. Ci siamo messi a disposizione del governo e della società e siamo rimasti a casa ma lavorando ogni giorno. Lo staff di Gattuso ci inviava gli allenamenti da fare.

Ora con la ripresa degli allenamento la sensazione è stata positiva, siamo un grande gruppo. Giocheremo ogni tre giorni, servirà un grandissimo sforzo. Il clima non ci aiuterà. Per noi sarà una bella sfida".

Politano si pone obiettivi su tutti e tre i fronti in cui il Napoli è ancora in corsa: "In campionato - dice - ci sono 12 partite da giocare, il torneo è ancora abbastanza lungo, cercheremo di fare quante più vittorie possibile per arrivare in Europa League o in Champions League. In Coppa Italia non sarà facile affrontare l'Inter, anche se abbiamo un piccolo vantaggio sarà una partita difficile. Vincere la Coppa Italia resta il nostro obiettivo principale. In Champions League giocheremo al Camp Nou a porte chiuse, io ci ho giocato due anni di fila, quando lo stadio è pieno fa un certo effetto. Giocare a porte chiuse non è semplice, ci dovremo abituare anche a questo".

Il Napoli, intanto, è tornato ad allenarsi a piccoli gruppi a Castel Volturno. Gattuso ha diviso gli azzurri in gruppi distribuiti sui 3 campi e alla fine anche la seduta tecnico-tattica si è svolta a piccoli gruppi. (ANSA).