Fase 2: incontro De Luca-De Magistris

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Si è svolto oggi, secondo quanto si è appreso, l'incontro nella sede della Regione Campania tra il governatore Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Nei giorni scorsi era stato lo stesso de Magistris a chiedere a De Luca un incontro per discutere sui come affrontare la fase 2 in città. L'incontro è durato poco più di trenta minuti.