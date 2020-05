Calcio: il Manchester United vuole Koulibaly

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, è alla ricerca di un forte difensore centrala da agganciare nella prossima finestra estiva del calciomercato ed ha messo gli occhi su Kalidou Koulibaly. Il giocatore del Napoli, scrive il Daily Express, è anzi una delle priorità indicate dal manager norvegese tra i rinforzi da portare all'Old Trafford.

Tanto da aver già girato la sua richiesta all'amministratore delegato del club, Ed Woodward, perché ottenga la firma del nazionale senegalese. Lo United potrebbe però dover fare i conti con la concorrenza di Liverpool e Manchester City. Ma se Solskjaer riuscisse a convincere la dirigenza dello United a presentare un'offerta intorno ai 63 milioni di sterline (circa 70 mln di euro), Koulibaly può essere l'uomo giusto per far fare al reparto arretrato dei Red Davils il salto di qualità. (ANSA).