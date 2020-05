Terrore per auto incendiate, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Nella notte tra sabato e domenica scorsi aveva seminato il terrore nel Napoletano dando fuoco a quattro vetture. I Carabinieri della tenenza di Cercola (Napoli) hanno arrestato un 43enne. Le modalità dell'incendio alle auto parcheggiate in strada sono simili a quelle riscontrate in diversi episodi che negli ultimi mesi stavano letteralmente terrorizzando gli abitanti locali e delle città limitrofe.

In particolare, il 17 maggio scorso, l'ennesimo incendio innescato in un'autovettura Fiat Panda si è propagato immediatamente coinvolgendo altre autovetture parcheggiate adiacentemente. Due di esse, alimentate con impianto a gpl, andate completamente distrutte, hanno procurato fiamme altissime che hanno lambito una palazzina. Il piromane è stato trovato a Sant'Anastasia, nei pressi del Santuario della Madonna dell'Arco, mentre ancora girovagava in strada con gli abiti intrisi di fumo, le mani annerite e con addosso l'accendino utilizzato per appiccare l'incendio.