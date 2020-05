Rapina Aversa,dimessi agente e vigilante

(ANSA) - CASERTA, 20 MAG - Sono stati dimessi oggi dall'ospedale di Aversa (Caserta) il 57enne sovrintendente capo della Polizia Ferroviaria Nicola Grimaldi, residente a Cesa (Caserta), e la 39enne guardia giurata di Forino (Avellino) Pietro Antonio Ludovico, feriti agli arti inferiori con colpi d'arma da fuoco l'11 maggio scorso nel corso della rapina alla filiale Bnl di Aversa. I due hanno trascorso 7 giorni nella stessa stanza di ospedale, dove fece loro visita, dopo il fatto, anche il Capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli. Sulla vicenda indaga la Procura di Napoli Nord, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, rapina e detenzione e d'armi da guerra. I banditi - è emerso dalle immagini delle telecamere della banca - entrarono in azione a volto coperto e armati di un kalashnikov non appena Ludovico, da poco sceso dal furgone portavalori, varcò l'area dove c'è lo sportello bancomat con in mano un plico contenente 100mila euro. (ANSA).