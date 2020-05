Pregiudicato ucciso ad Acerra

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Un pregiudicato è stato ucciso, in circostanze non ancora accertate, ad Acerra, nell'entroterra a Nord di Napoli. L'uomo, Pasquale Tortora, 55 anni, fratello del pregiudicato Domenico Tortora, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione, in via Calzolaio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna.