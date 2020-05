Turista scippato Rolex a Pompei, arresto

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - I carabinieri in servizio negli Scavi Archeologici di Pompei hanno arrestato un uomo di 37 anni, Francesco Ragniolo, il quale con un complice scippò il Rolex a un turista nei pressi dell'ingresso Porta Marina Inferiore degli Scavi, provocando alla vittima, che teneva per mano i suoi figli, la frattura del dito di un piede e diverse escoriazioni.

Rapinatore e complice, avevano adocchiato il turista e la sua famiglia a Napoli, mentre si accingevano a prendere un taxi. Da lì, l'hanno seguita, ognuno in sella a una moto, fino a Pompei, per poi entrare in azione davanti all'ingresso degli Scavi strappandogli dal polso l'orologio di pregio, un Rolex 5508 antico, del valore di circa 25.000 euro. Già qualche ora dopo i militari sono riusciti a individuare una delle due moto, nel Rione Sanità di Napoli, a pochi metri dall'abitazione dove vive Ragniolo vive con la sua famiglia.