Coronavirus: Campania, 4.707 positivi

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - L' unità di crisi della Protezione civile della Campania ha diffuso l' aggiornamento dei dati relativi all' epidemia alle ore 23.59 di ieri: Totale dei positivi: 4.707 Totale tamponi eseguiti: 147.225 Totale deceduti: 399 Totale guariti: 2.790 (di cui 2571 totalmente guariti e 219 clinicamente guariti).

Il dettaglio per provincia è il seguente: -Napoli: 2.576 (di cui 977 Napoli Città e 1599 Napoli provincia) - Salerno: 675 - Avellino: 526 - Caserta: 448 - Benevento: 200.Altri in fase di verifica Asl: 282.