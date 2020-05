Centri sociali, no a sanatoria truffa

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Flash mob di una decina di esponenti del Movimento Migranti e Rifugiati in piazza del Plebiscito a Napoli per consegnare in Prefettura una proposta di regolarizzazione reale per i cittadini stranieri irregolari contro "la sanatoria truffa" elaborata dal governo. Hanno aderito anche militanti di Ex Opg Je So' Pazzo e di Potere al Popolo. "Dopo settimane di dibattiti e litigi all'interno della maggioranza di governo - spiegano in una nota - alla fine la regolarizzazione dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno è stata inserita nel decreto ministeriale del 13 maggio 2020 battezzato "Decreto Rilancio". Il provvedimento si dimostra essere molto simile alla sanatoria del 2009 varata dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni, una sanatoria che generò un giro di truffe di qualche decina di milioni d'euro. Il permesso di soggiorno promesso dalla ministre Bellanova e Lamorgese esclude diverse categorie lavorative, ha una durata irragionevole di 6 mesi".