Auto GdF rubata e incendiata, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - E' stato arrestato il ladro che nel luglio dello scorso anno, a Napoli, rubò l'autovettura di servizio in uso alla Stazione Navale della Guardia di Finanza ritrovata poi, la stessa notte, da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri nel Comune di Casoria (Napoli), completamente distrutta dalle fiamme. Si tratta di Antonio Daniele, un trentaquattrenne napoletano, accusato ora di furto e incendio, risultato percettore di reddito di cittadinanza. I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria attraverso le riprese dalle videocamere di sorveglianza, sono riusciti a identificare due motoveicoli, uno dei quali in uso all'indagato già noto alle forze dell'ordine proprio per furto. I finanzieri hanno trovato riscontri anche attraverso l'analisi dei tabulati telefonici e una perquisizione domiciliare. I militari hanno inoltrato una segnalazione all'Inps finalizzata alla sospensione dell'aiuto economico.