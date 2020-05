Sos presepi S.Gregorio Armeno, aiutateci

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Saracinesche chiuse e un cartello davanti ad ogni bottega dell'artigianato presepiale: "Io non apro, senza aiuti le botteghe di San Gregorio Armeno muoiono e con loro la storica tradizione di Napoli e ne soffrirà inevitabilmente tutta la città e la Campania". Così gli artigiani del presepe a Napoli protestano nel giorno dell'apertura di tutti i negozi in Italia, sottolineando la crisi profondissima per il covid19. San Gregorio Armeno, la strada sempre affollata di turisti tutto l'anno e gremita con tanto di sensi pedonali obbligati da novembre a Natale, è deserta. In strada solo i pastorai.

"Chiediamo subito un incontro al governatore De Luca - spiega l'artigiano Dino Bavaro - dopo aver parlato con il sindaco per continuare questa splendida tradizione. Dopo tre mesi di chiusura siamo in ginocchio, la produzione è ferma e la vendita è zero, ci serve un sostegno per mantenere la tradizione del presepe napoletano".