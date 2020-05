Editoria: De Luca, ANSA continui a essere presidio di verità

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - "Siamo vicini ed esprimiamo solidarietà alla redazione dell'agenzia ANSA, dopo lo sciopero a seguito della proposta del nuovo piano aziendale di riduzione dei costi, che andrebbe a penalizzare giornalisti e collaboratori, in particolare le figure più giovani e precarie.

In questo momento di difficoltà per il Paese, bisogna che tutti facciano uno sforzo ulteriore per tutelare i livelli e la qualità dell'occupazione. Questo è fondamentale in un settore come quello dell'informazione, sempre più aggredito da fake news che girano attraverso la Rete". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Anche l'ANSA deve continuare ad essere un presidio fondamentale a tutela della verità e dell'informazione libera", conclude.