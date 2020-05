Rissa per gestione pensione suocera

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Si 'contendevano' la suocera, in particolare il suo affidamento con l'amministrazione della pensione. Così sei persone sono state scoperte ad azzuffarsi a Napoli. La discussione familiare è sfociata così in una violenta rissa: le persone coinvolte sono state tutte arrestate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.

Quando i militari sono intervenuti sul posto, la discussione aveva già preso una brutta piega e dagli insulti si era passati alle mani. A fomentare gli animi due cognati che si contendevano la gestione dei beni della suocera.

Bloccati prima che la situazione degenerasse, i 6 sono stati arrestati e sottoposti a giudizio direttissimo. L'arresto è stato convalidato ma non è stata applicata nessuna misura.(ANSA).