Gran caldo in arrivo in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - I primi tepori di questi giorni sono solo un assaggio di quello che ci aspetta a metà della settimana, quando le temperature diventeranno pienamente estive.

"L'ondata di caldo africano che va profilandosi tra i giorni 13, 14 e 15 maggio con apice il giorno 14, sarà di notevole portata considerato il periodo", dice Carlo Migliore di 3bmeteo.com.

"Non è escluso che possano superarsi dei record, in particolare per le zone interne dell'alto casertano e del beneventano dove la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a toccare anche i 35-36°C. Difficile invece che simili temperature possano essere registrate sui litorali che saranno battuti da una tesa ventilazione di scirocco, tuttavia nell'immediato entroterra costiero dove la ventilazione sarà più debole potranno con facilità registrarsi fino a 28-30°C: anche Napoli Capodichino potrebbe raggiungere i 30-31°C. Insomma prepariamoci ad un primo vero assaggio d'estate".