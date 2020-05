Pesca sportiva e arenili, ok da domani

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 10 MAG - La pesca sportiva e le passeggiate lungo la battigia degli arenili, sempre con l'obbligo di indossare correttamente la mascherina, saranno possibili da domani, lunedì, a Pozzuoli (Napoli). Lo ha deciso con propria ordinanza il sindaco, Vincenzo Figliolia, che nel dispositivo prevede anche che sulla battigia sarà possibile fare la corsa dalle ore 6 alle ore 8,30, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

Consentita la pesca sportiva in mare, con la limitazione di due persone sulla stessa barca. Rimane il divieto di sostare sulle spiagge per prendere il sole o per svolgere attività ludiche o ricreative. Prorogato, infine, fino al 17 maggio prossimo la limitazione dell'accesso agli uffici comunali, aperti solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attività della polizia municipale e della protezione civile. Per gli altri servizi, e solo per comprovate urgenze, l'accesso alla casa comunale sarà permesso previa prenotazione.