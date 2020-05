San Carlo: Lissner, sogno Muti a piazza del Plebiscito

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - "L'idea di una piattaforma per la cultura lanciata dal ministro Franceschini mi piace molto.

Potrebbe essere una grande operazione mondiale, la lirica è nell'identità italiana". Stéphane Lissner, soprintendente del San Carlo insediato dallo scorso aprile, spiega all'ANSA dalla sua casa di Parigi il sempre più forte ruolo sociale che immagina per il teatro simbolo della città ("Porteremo la musica nei quartieri popolari e nelle periferie anche grazie al 5G"), sottolineando le opportunità che la spinta di questi mesi sulla digitalizzazione del patrimonio culturale e artistico può fornire.

"La pandemia è una tragedia e non so se il mondo di domani sarà migliore. Ma come tutte le crisi ci ha imposto una riflessione e può farci trovare soluzioni utili anche per il dopo".

Intanto lavora per concretizzare un sogno: "Un concerto a Piazza del Plebiscito con Riccardo Muti che sia una festa per la città, quando naturalmente ci saranno le condizioni per il pubblico". (ANSA).