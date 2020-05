oggi 3179 rientri in Campania,1 positivo

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Sono stati 3179 i viaggiatori provenienti da fuori regione che sono stati registrati oggi in Campania, compresi 40 tornati nella regione a bordo di un'auto presa a noleggio. Di questi 48 avevano la febbre, sono risultati 42 positivi al test rapido e un positivo a tampone. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. Sono state invece 393 le comunicazioni di arrivo fatte pervenire all'Asl. I controlli - spiega l'unità di crisi - sono stati eseguiti nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus. Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 15.050, 150​ le persone con febbre, 3235 i test rapidi eseguiti di cui 110 risultati positivi. I tamponi effettuati sono stati 121 di cui 2 risultati positivi. Le comunicazioni dei rientri pervenute alle Asl sono complessivamente 1.467. Tutte le persone provenienti da fuori Campania sono state poste in isolamento domiciliare.