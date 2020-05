Ecco "tariffa Covid",taxi a prezzo fisso

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - L'Amministrazione comunale di Napoli ha approvato la tariffa fissa e vantaggiosi sconti per l'utilizzo del servizio taxi a Napoli nella fase 2 dell'emergenza epidemiologica. Dalla metà della prossima settimana, per un periodo sperimentale di 30 giorni, attraverso l'esposizione di un cartello ben visibile all'utenza, i tassisti potranno aderire, su base volontaria, alla cosiddetta "Tariffa Covid", una tariffa fissa di 6 euro di cui potranno beneficiare i cittadini che hanno bisogno di spostarsi tra i quartieri del Comune di Napoli, tutti i giorni della settimana escluso i festivi. Un cartello visibile sui singoli mezzi consentirà all'utente di scegliere il veicolo che adotta tale tariffa, la quale non comprende alcuni supplementi come la chiamata al Radio Taxi, il supplemento Festivo e Notturno. Inoltre, sempre a 6 euro, sono stati stabiliti 24 collegamenti da posteggio a posteggio (sarà possibile fruire di questa ulteriore tariffa dalle ore 7 alle 19 di tutti i giorni escluso i festivi).