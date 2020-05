Botta-risposta governatore e leader Lega

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Botta e risposta, oggi, tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ed il leader della Lega, Matteo Salvini.

De Luca non lo ha mai nominato definendolo, piuttosto, "amico sovranista". "Va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi il cui colore è pannolino di bimbo - il commento di De Luca - La Campania, per gli affitti, ha varato un programma di aiuti, due bandi per quasi 70 milioni di euro, lo dico per il nostro amico sovranista che come sempre conosce poco della Campania".

Pronta la replica del leader della Lega: "Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l'anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre Regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di Italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per De Luca è un problema?".