Ordigno bellico fatto brillare dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Un ordigno bellico trovato a Comiziano (Napoli) è stato fatto brillare dai Carabinieri.

L' ordigno, un proiettile perforante da mortaio, è stato trovato in via Napolitano. Il sindaco ha avvertito i militari che sono intervenuti con gli artificieri.

La zona del ritrovamento è stata chiusa al pubblico. Gli artificieri hanno rimosso l' ordigno e lo hanno fatto brillare in una cava a Roccarainola (Napoli).