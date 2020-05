Sindaco Capri, terremo alta la guardia

(ANSA) - CAPRI, 6 MAG - "Apprezziamo lo sforzo del presidente De Luca per come sta gestendo l'emergenza in corso. A Capri bisognerà tenere alta la guardia e continuerò a fare ogni sforzo affinché si mantenga basso il rischio continuando ad attuare le misure di sicurezza che ho già previsto ed adottato, tenendo conto della peculiarità del territorio di Capri dotato di un unico accesso al territorio quale è il porto, con spazi ridotti e con stradine strette specie nel centro storico, totalmente pedonale". Così Marino Lembo, sindaco di Capri, dopo l'annuncio del Governatore Vincenzo De Luca sulla riapertura degli afflussi verso le isole (ci sarà "il massimo dei controlli su quelli che arriveranno a Ischia, Capri e Procida dove ci sono situazioni di particolare delicatezza" ha detto il governatore).

"Continuerò - conclude Marino Lembo - nell'interesse di Capri, dei suoi abitanti e di tutti i suoi ospiti a tenere sempre la massima attenzione alla tutela della salute ed alla ripresa economica che stiamo riavviando".