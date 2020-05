Maggio dei Monumenti con Ciccio Merolla

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Lungo week end programmato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli per il Maggio dei Monumento 2020 "Giordano Bruno 20/20: la visione oltre la catastrofe". Al via giovedì 7 maggio, con il momento clou, alle 18, al Teatrino di Corte con "Solo", il concerto di Ciccio Merolla, trasmesso in diretta sulle pagine social dell'Assessorato, dove, fino a domenica, troverà spazio il calendario. La giornata di domani inizia alle 11 con "Contaminiamoci di bellezza", una passeggiata virtuale, a cura di Sii Turista della tua città. Alle 12.30, spazio alla "Pillola poetica n. 5", a cura di Poesie Metropolitane; alle 16.30, presentazione del saggio "Io dirò la verità: Processo a Giordano Bruno" (editori Laterza) di Germano Maifreda. Da segnalare: la performance "Giordano Bruno: la visione contro le catastrofi" dal Maschio Angioino (venerdì, alle 15), "De l'Infiniti Uni/Versi et Beat" dal Convento di San Domenico Maggiore (venerdì, alle 18) e "Giordano Bruno rivive in un fumetto" (sabato, alle 11).