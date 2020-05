Covid,in un giorno 7 morti e 197 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Sette deceduti e 197 persone guarite nelle ultime 24 ore in Campania. Secondo quanto ha reso noto l'Unità di crisi della Regione Campania, ad oggi il totale dei positivi è pari a 4.532 su un totale di tamponi esaminati pari a 96.548. Questi i dati aggiornati alla mezzanotte scorsa. 376 i deceduti (nel bollettino di ieri erano 369). Sale il numero dei guariti che raggiunge quota 1.816 (di cui 1666 totalmente guariti e 150 clinicamente guariti); ieri il totale dei guariti era pari a 1.619 (di cui 1590 totalmente guariti e 29 clinicamente guariti).

Quanto al riparto per provincia, invece, questi sono i dati: Provincia di Napoli: 2.501 (di cui 944 Napoli Città e 1557 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 664; Provincia di Avellino: 474; Provincia di Caserta: 425; Provincia di Benevento: 186; altri in fase di verifica Asl: 282.