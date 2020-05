Tre morti in 24 ore in rsa a Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 5 MAG - Nella serata di ieri è deceduta un'altra anziana ospite di Villa Mercede, la residenza per anziani di Serrara Fontana divenuto focolaio di Coronavirus ed in cui sono decedute tre ospiti in 24 ore.

L'ultima vittima, una ottantenne che risiedeva nella rsa da diversi anni, è morta poco dopo le 22 all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle condizioni di salute pochi giorni addietro. Salgono così a 6 le vittime del Covid19 ad Ischia di cui 5 nella residenza per anziani di Serrara Fontana.