Tassisti, con bar chiusi è emergenza wc

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAG - Emergenza servizi igienici per i tassisti di Napoli che lanciano un appello al Comune: "installate dei servizi igienici chimici nei punti strategici della città". "Con tutti i bar chiusi - dice Gianni, giovane tassista napoletano - siamo costretti a fare economia anche di bisogni corporali". In città sono pochissimi i bar che, con l'avvio della fase 2, hanno riaperto i battenti. E chi lo ha fatto sta già pensando di richiudere. "Ci stiamo accorgendo - dice ancora Gianni - di quanto fosse importante questo servizio che i bar offrivano a cittadini e ai turisti. Effettivamente senza loro fare i propri bisogni a Napoli diventa praticamente impossibile". "La nostra categoria è stata dimenticata, - sottolinea il tassista - anche dai sindacati. Dalla cassa integrazione non è arrivato neppure un euro e per noi la ripresa è lontana".

(ANSA).