Progetto drive in Ippodromo di Agnano

(ANSA) NAPOLI, 5 MAG - Un led da 200 metri quadrati al centro della pista dell'ippodromo di Agnano, con uno spazio davanti per 500 auto ma anche moto e bici che avranno un loro box con sedie.

E' questo il progetto del drive in che potrà ospitare anche teatro e musica che Italstage sta mettendo a punto a Napoli. "Nei prossimi mesi sarà difficile tornare agli eventi di spettacolo - spiega all'ANSA Pasquale Aumenta, patron del'azienda che allestisce palchi per concerti ed eventi in tutta Italia - invece il drive in garantisce la protezione e il distanziamento, ognuno può godersi lo spettacolo in auto".L'idea è alla fine della fase progettuale che sta per essere sottoposta alle autorità e, spiega Aumenta, "ha avuto l'ok dall'ippodromo di Agnano. Garantirebbe lavoro agli addetti dell'impianto e a tanti delle maestranze del mondo dello spettacolo che sono fermi ora. Ma soprattutto darebbe ai cittadini serate di svago". Il grande led non impedirebbe le corse dei cavalli che continuerebbero a svolgersi sulla pista.