Addio all'attore Mimmo Sepe

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAG - E' scomparso l'attore comico Mimmo Sepe. Aveva 65 anni. Sepe era molto conosciuto e apprezzato nel mondo teatrale e nel 1995 aveva fondato una propria compagnia teatrale ma negli anni ha lavorato anche in televisione e al cinema. A dargli la notorietà al grande pubblico sono state in particolare le sue apparizioni al Seven Show. Nell'arco della sua carriera aveva lavorato con i più grandi della tradizione teatrale napoletana. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha espresso "profondo cordoglio" per la scomparsa dell'attore definendolo "apprezzato artista teatrale e sorridente volto televisivo. Ai suoi cari - ha aggiunto - e a chi lo ha seguito nel suo percorso artistico giunga il cordoglio della città". Sepe ha iniziato a muovere i primi passi in ambito teatrale nel 1973 a soli 18 anni negli anni '80 arriva anche il debutto sul grande schermo con 'No grazie il caffè' di Lello Arena.