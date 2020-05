Rione Sanità, volontari recuperano area

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAG -Un gruppo di volontari e di cittadini prova a recuperare uno spazio per lo sport ed i giochi per bambini al Rione Sanità di Napoli.

Da ieri il "Comitato iniziative sociali" è al lavoro in via San Gennaro dei Poveri, di fronte all' omonimo ospedale, per ripulire dall' erba incolta e dai rifiuti il terreno di un' area attrezzata con giostrine ed un campetto di calcio, abbandonate e vandalizzata da anni.

Guanti, mascherine e rispetto delle distanze, ma lavoro duro per una ventina di giovani e meno giovani. "Vogliamo creare uno spazio per i bambini del Rione - dice un volontario - ed installare di nuovo le giostrine che una volta c' erano e sono state distrutte".

Il gruppo rivolge un appello ai commercianti del rione e della città: "Non chiediamo soldi, ma materiali per portare a termine il lavoro".