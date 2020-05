Camorra, 9 arresti a Caserta

(ANSA) ROMA, 4 MAG - La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato nove persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché porto e detenzione di armi da fuoco, anche alterate, con relativo munizionamento.

I reati sono stati commessi prevalentemente nell'agro di Maddaloni (CE), tra il 2017 e il 2019, e aggravati dal cosiddetto "metodo mafioso" perché realizzati avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà nonché per agevolare l'organizzazione camorristica di appartenenza, per affermarne la supremazia sul territorio. "Rivolgo il mio sincero apprezzamento per l'operazione svolta dalla Polizia di Caserta contro il clan Belforte. Arresti importanti che dimostrano come lo Stato, anche se in piena emergenza, non abbassa la guardia, soprattutto in un territorio che ha visto rinascere la legalità dopo i durissimi colpi inferiti ai camorristi". Lo afferma Nicola Morra, presidente dell'Antimafia.