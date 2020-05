(ANSA) NAPOLI, 3 MAG - A partire da domani il numero di taxi in servizio a Napoli - diminuito dopo l' inizio dell' epidemia di Covid-19 - sarà aumentato.

Lo rende noto il vicesindaco Enrico Panini. La decisione è stata presa - informa un comunicato di Palazzo San Giacomo - con in accordo con i sindacati di categoria e la Commissione Consultiva per il Trasporto Pubblico non di linea.

"Nei prossimi giorni - afferma Panini - a seguito di un'ulteriore incontro con i sindacati di categoria e la Commissione Consultiva, saranno definite ulteriori misure al fine di agevolare la mobilità dei cittadini". (ANSA)