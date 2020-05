Uil, lavoratori dello spettacolo ko

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAG - Con una lettera le segreterie di Uil e Uilcom Campania hanno rivolto un appello al presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, a sostegno dei lavoratori di un altro settore "messo completamente in ginocchio dalla pandemia, quello dello spettacolo". "Le lavoratrici ed i lavoratori dei cinema, dei multisala, dei teatri, delle arti e della musica, dai tecnici agli amministrativi, fino agli stessi artisti, erano già in enorme difficoltà per i tagli effettuati - scrivono Giovanni Sgambati e Massimo Taglialatela, rispettivamente segretari generali di Uil e Uilcom - adesso con questa crisi, lo saranno ancora di più". Attraverso l'appello, che va ad unirsi a quello lanciato da diversi artisti partenopei, il sindacato chiede a De Luca di fronteggiare "la profonda crisi del settore e di sostenerlo portandolo all'attenzione del governo nazionale affinché si agevoli una ripresa delle attività artistiche e culturali nel pieno rispetto delle norme di sicurezza".