In sei in 'basso', aiutata da volontari

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Vivono in sei in una stanza di pochi metri quadrati nei Quartieri spagnoli, a Napoli, dove il distanziamento sociale non é garantito neanche fuori nel vicolo su cui affaccia il 'basso' di Anna, 29 anni, che divide lo spazio con due figli piccoli, il fratello, il padre costretto a letto da un ictus e la madre che, prima del coronavirus, aiutava la famiglia facendo la parcheggiatrice abusiva. E' la storia di una delle centinaia di persone aiutate quotidianamente dalla rete solidale dei centri sociali di Napoli, tra cui 'Lo sgarrupato' delrione Montesanto. "Mi sono vista persa - dice Anna - finché non mi hanno aiutato i ragazzi dello 'Sgarrupato' che mi portano da mangiare e mi danno una mano a livello psicologico". Sua madre confessa: "Non abbiamo nessun reddito e prima che arrivassero i ragazzi, ho chiesto anche l'elemosina per poter mangiare".