Guariti in aumento in Campania:sono 1332

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Aumentano i guariti, 1.332, di cui 1292 totalmente guariti e 40 clinicamente guariti e non si registrano morti in Campania. E' quanto si evince dai dati, relativi alla mezzanotte, diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

Totale positivi ammonta a 4.444 mentre il totale dei tamponi è 79.940. Il riparto per provincia vede la Provincia di Napoli: 2.443 (di cui 916 Napoli Città e 1527 Napoli provincia); la Provincia di Salerno: 662; la Provincia di Avellino: 458; la Provincia di Caserta: 420; la Provincia di Benevento: 182. Altri in fase di verifica Asl: 279. (ANSA).