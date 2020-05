++ De Luca,ragionevoli allenamenti individuali Napoli ++

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAG - "A me pare che ci siano condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli": lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca."Il presidente del Napoli - ha spiegato - riferisce che ci sono tre campi calcio a Castel Volturno e che è possibile fare allenamento con un distanziamento di anche 20 metri". Inoltre, ha aggiunto, "possono fare allenamento per fasce orarie, senza l'uso comune delle docce e utilizzando il trasporto individuale".

"Valuteremo la sua richiesta e la sottoporremo alla task foce ma se vengono tutte le norme di sicurezza mi sembra ragionevole". (ANSA).