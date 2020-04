Fase 2: sindaco posta foto fila sussidio

(ANSA) - CASERTA, 30 APR - "Da diversi giorni la situazione si è fatta insostenibile. A causa delle difficoltà economiche delle famiglie, aumentano sempre più le richieste di sussidio e aumentano file e assembramenti ai Comuni, presso i CAF, alla Posta, alla Caritas. Non sarebbe il caso di far tornare a lavorare in 'sicurezza' tutta queste persone?". Se lo chiede in tono polemico il sindaco di Parete (Caserta) Gino Pellegrino, che posta su Facebook due foto che ritraggono decine di persone in fila davanti al municipio del suo paese per la richiesta di sussidi, un modo per dimostrare che "se la soluzione per contrastare il covid-19 è il distanziamento sociale", "la realtà è molto diversa".

Per Pellegrino la soluzione è la ripresa delle attività: "In questo modo avremmo sicuramente un minor disagio economico ma anche un miglior risultato dal punto di vista sanitario, con un maggior distanziamento fisico delle persone".