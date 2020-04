Fase 2: controlli Cc nelle imprese

(ANSA)- NAPOLI, 30 APR - Una task force dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli sta effettuando controlli nelle imprese produttive per verificare l' applicazione delle norme di sicurezza previste dalla fase 2 dell' emergenza Covid-19, che comincerà il 4 maggio.

Al momento i controlli riguardano le aziende delle filiere produttive di prima necessità, che sono rimaste aperte, e quelle in possesso del codice Ateco rilasciato dalla Prefettura che hanno riaperto o che sono state riconvertite per le esigenze dell' epidemia di Coronavirus.

I controlli riguardano l' uso dispositivi di protezione individuale ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

Le aziende sono monitorate anche sull' eventuale impiego di lavoratori "in nero" che non hanno tutela sanitaria, e diventano potenziali veicoli di epidemia e contagio.