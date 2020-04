Bomba carta in garage a C. Stabia

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Una bomba carta di oltre 600 grammi è stata sequestrata dalla Polizia a Castellammare di Stabia. L' ordigno era nascosto in un garage in Largo Santo Spirito, dove i poliziotti del Commissariato di zona hanno effettuato controlli nel pomeriggio di martedì.

La proprietaria del garage, una donna di 49 anni, di Napoli, è stata denunciata per fabbricazione o commercio di materiale esplodente e per furto aggravato, poichè l' energia elettrica nel garage era allacciata abusivamente.