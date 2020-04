Visite a pazienti Ospedale, arrestato

(ANSA) - SALERNO, 28 APR - Un dirigente medico dell' Ospedale "Gaetano Fucito" di Mercato San Severino, docente all' Università di Salerno, ed una coordinatrice infermieristica sono stati arrestati con l' accusa di peculato, falso e concorso in abuso d' ufficio.

Le ordinanze di custodia per i due, entrambi ai domiciliari, sono state eseguite dai carabinieri del Nas. Secondo quanto emerso dall' inchiesta del pm di Nocera Inferiore Anna Chiara Fasano e del Procuratore Antonio Centore il medico si sarebbe appropriato di apparecchiature dell' Università per eseguire visite specialistiche private ed attività intramoenia. Il professionista è accusato anche di abuso d'ufficio in quanto programmava le visite mediante contatto diretto,senza passare per il Centro Unico di Prenotazioni, riscuotendo i compensi senza versare all' Ente ospedaliero la quota spettante. La coordinatrice infermieristica dell' ospedale "Fucito" è accusata di concorso in abuso d'ufficio. Avrebbe stravolto la lista d'attesa favorendo alcuni pazienti.