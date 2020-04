Fase 2: a Napoli solidarietà con pizze

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Pizza e 'fiocchi di neve' gratis per le famiglie bisognose del rione Sanità a Napoli dove due firme del 'made in Naples' come il mastro pasticciere Ciro Poppella, ideatore del famoso dolce alla crema di latte, e Ciro Oliva, anima e motore della pizzeria Concettina ai Tre Santi, si sono messi insieme per regalare un momento di gioia a chi è costretto a casa per la pandemia. In attesa di poter riaprire le loro attività nello storico rione dove nacque Totò, i due hanno alzato le saracinesche dei loro locali e prodotto le loro specialità per decine di famiglie già assistite dalla catena di solidarietà attivata da associazioni e parrocchie della zona.

"Conosciamo la nostra gente e sappiamo chi ha più bisogno - spiega Oliva - I ragazzi che lavorano con noi, si sono offerti volontariamente per la distribuzione. A ogni famiglia manderemo pizza e dolce". "Ho risposto subito all'appello del mio amico - gli fa eco Poppella - e spero che, con le pizze di Ciro, servano ad alleggerire un brutto momento".