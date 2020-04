Da base NSA aiuti a famiglie Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Alimenti e generi di prima necessità sono stati donati dai cappellani militari della NSA (Naval Support Activity),la base della Marina statunitense,nel centro storico di Napoli.Tre pallets sono stati consegnati il 24 aprile all' "Associazione Gioventù Cattolica", che assiste circa 600 famiglie bisognose. "La donazione rientra in un progetto dei cappellani militari per aiuti con beni di prima necessità", ha detto il loro comandante, Gary Foshee, della NSA di Napoli.

"Vogliamo aiutare la comunità di Napoli e dimostrare che il personale militare degli Stati Uniti si preoccupa per loro ed è grato per l'aiuto ricevuto nel corso degli anni", ha aggiunto "Questa è l'ennesima dimostrazione d'affetto da parte dei militari americani verso i nostri bambini e le loro famiglie", ha detto Gianfranco Wurzburger, presidente dell' Assaciazione giovani cattolici". "La distribuzione di alimenti e generi di prima necessità - ha annunciato il rev. Foshee - diventerà settimanale.