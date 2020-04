Altri 6 morti e 100 guariti in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Sei morti in piu' in Campania a causa del coronavirus rispetto alla mezzanotte di ieri e altri 100 guariti: ammonta a 358 il numero dei decessi registrati a causa dell'epidemia da covid-19 mentre il totale dei guariti ha raggiunto quota 1220. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania.

Per quanto concerne i guariti, sono 1168 quelli che risultano esserlo totalmente mentre 52 sono clinicamente guariti.

Il totale dei positivi, sempre facendo riferimento alla mezzanotte di ieri, è di 4.380 (ieri 4.349) mentre complessivamente sono stati analizzati 70.566 tamponi (ieri 68.727). Questo il riparto per provincia: Napoli 2.405 (di cui 903 in città e 1502 in provincia); Salerno 656; Avellino 451; Caserta 417; Benevento 177. Altri in fase di verifica Asl: 274.

